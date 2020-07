"Estamos a falar do combate ao tráfico que grassava em Espinho e alvo de muitas reclamações", frisou o subintendente José Alves, do Comando da PSP de Aveiro.

Em declarações aos jornalistas, junto às instalações da PSP de Espinho, o graduado assinalou que durante a operação foram apreendidas drogas como heroína, cocaína, liamba e haxixe, em quantidades ainda não apuradas.

A lista de apreensões inclui um revólver, 12 automóveis e três motos.

"Como as operações ainda decorrem é possível que estes números venham a aumentar", sublinhou a fonte, que referiu o envolvimento nas ações de mais de 100 polícias, incluindo agentes do Corpo de Intervenção.

Além de cumprirem 13 mandados de detenção fora de flagrante delito, os operacionais realizaram 23 buscas domiciliárias e 21 não domiciliárias (19 em viaturas e duas em estabelecimentos), a maioria no concelho de Espinho.

As operações estenderam-se a áreas da GNR e em colaboração com esta força policial, nos concelhos de Ovar e Santa Maria da Feira (Aveiro), bem como em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

Os detidos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal de Santa Maria da Feira.

