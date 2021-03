"Foram feitas várias abordagens à habitação onde os suspeitos dispararam contra o efetivo policial, tendo-se constatado que não se encontrava nenhum indivíduo suspeito", informou a comissária Sara Ferreira, do Comando Distrital de Setúbal.

Contudo, acrescentou, "foi identificado até o momento um suspeito já localizado" e que foi detido pela PSP.

A comissária Sara Ferreira referiu ainda que "na habitação foram encontrados vários invólucros que tudo indicia pertencerem à arma, ou armas, utilizadas pelos supostos suspeitos, tendo sido acionado para o local o órgão de polícia criminal competente, Polícia Judiciária".

Em declarações aos jornalistas ao final da tarde, a comissária da PSP tinha adiantado que, pelas 12:20, a PSP foi chamada à Rua Bento Gonçalves na sequência de "desordens e agressões".

Ao chegarem ao local, relatou, os agentes "depararam-se com suspeitos armados que dispararam contra si, tendo os polícias ripostado recorrendo igualmente a armas de fogo".

Da troca de tiros, não se registaram feridos entre os agentes da PSP, mas desconhecia-se na altura se algum dos suspeitos terá sido atingido.

Já esta noite, a responsável da PSP repetiu os apelos "à calma e à tranquilidade da população", assegurando que "estão garantidas todas as condições de segurança".

"Neste momento, estamos a fazer as diligências necessárias para conseguir intercetar todos os suspeitos. A Polícia Judiciária já está no local e está, neste momento, com a investigação", sublinhou.

Cerca das 20:30, as famílias residentes no bairro da Quinta das Lagoas que estiveram impedidos de regressar a casa, puderam ir para as suas habitações.

GR (VAM) // VAM

Lusa/fim