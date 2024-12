"Das detenções efetuadas destacamos 36 detenções por crimes rodoviários, nomeadamente 30 por condução sob o efeito do álcool e seis por falta de habilitação legal para conduzir", refere a autoridade policial em comunicado, adiantando que foram também detidas quatro pessoas por posse de arma proibida, cinco por desobediência e duas por violência doméstica.

No âmbito da Operação Festas em Segurança, que decorreu em toda a região autónoma, foi ainda detido um homem por tráfico de droga, tendo sido apreendidas 213 doses individuais de substâncias estupefacientes e 656 doses individuais de substâncias psicoativas.

A Polícia de Segurança Pública indica ter fiscalizado 1.270 viaturas e detetado 51 infrações, das quais 24 por condução sob o efeito do álcool, 18 por falta de inspeção periódica obrigatória, três por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças e seis por falta de seguro.

"Quanto à sinistralidade rodoviária, foi registado um decréscimo de todos os valores relativamente a igual período do ano passado, sendo registados 119 acidentes, dos quais resultaram 44 feridos (um ferido grave e 43 feridos ligeiros)", refere o comunicado.

A PSP informa, por outro lado, que deu início à segunda fase desta operação no domingo, respeitante ao Ano Novo, tendo já realizado três operações de fiscalização conjuntas com a Autoridade Regional para as Atividades Económicas (ARAE) no âmbito da pirotecnia, em estabelecimentos nos concelhos do Funchal e Machico.

DC // MCL

Lusa/Fim