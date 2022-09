"O Dispositivo da Polícia de Segurança Pública do Comando Metropolitano do Porto, através da Divisão de Investigação Criminal, no dia de ontem [sábado], concluiu uma operação policial no âmbito do combate aos crimes contra o património, mormente, furto no interior de residências, na zona Norte do país", pode ler-se num comunicado da PSP enviado hoje às redações.

De acordo com o texto, no decurso das diligências policiais relacionadas com a operação, foram detidas "três mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 28 anos de idade, sem residência fixa em território nacional".

"Depois de presentes junto das autoridades judiciárias, as três suspeitas detidas viram-lhes ser aplicada a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva", refere a PSP.

As mulheres foram "intercetadas e detidas quando se preparavam para se ausentar do território nacional", segundo a polícia, que detalha que "em conjugação de esforços, procediam ao furto no interior de residências, mormente de artigos de ourivesaria e quantias monetárias".

"São suspeitas da prática de quatro furtos em residências localizadas nas áreas da Póvoa de Varzim, Braga, Santa Maria da Feira e Ovar", segundo a PSP.

A polícia comunicou também que foram apreendidos um automóvel, diversos artigos de ourivesaria (ouro), 1.520 euros e cinco telemóveis e ferramentas diversas.

