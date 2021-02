De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis), a operação das forças policiais ocorreu no dia 11 de fevereiro, depois de observarem "várias pessoas a entrar e sair do estabelecimento sem que consigo transportassem qualquer produto típico daquele local".

O Cometlis refere que as pessoas abandonavam o quiosque "apenas com papéis nas mãos".

"[...] Foram abordados alguns clientes que tinham acabado de abandonar o mesmo, no sentido de confirmar a razão que os tinha levado ao quiosque em questão, tendo essas testemunhas confirmado que tinham feito apostas sobre as terminações dos números da lotaria dos Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML)", adianta a PSP em comunicado.

Além da apreensão do dinheiro, a PSP confiscou ainda 97 páginas de terminações dos números da lotaria de clientes registadas no estabelecimento.

Segundo a PSP, o proprietário do quiosque admitiu os factos relatados, tendo sido levantado o respetivo auto de contraordenação.

No mesmo dia, na sequência da fiscalização, a PSP deteve um homem de 34 anos por conduzir sem carta de condução.

"Ao identificar um dos clientes que abandonava o local na sua viatura particular, foi possível apurar que o mesmo era portador de uma carta de condução falsa, sendo que após a respetiva perícia o mesmo foi detido pelo crime de falta de habilitação legal", acrescenta.

