Em conferência de imprensa, o comissário Paulo Varandas, da Divisão da Investigação Criminal (DIC) da PSP do Porto, revelou hoje que foi realizada uma operação policial na madrugada de segunda-feira que culminou com a detenção de "dois indivíduos de nacionalidade portuguesa", com idades compreendidas entre os 30 e os 35 anos, que faziam parte de uma "rede organizada, estruturada e concertada", "com tarefas definidas".

Da apreensão de drogas variadas, designadamente haxixe, liamba, cocaína, heroína, anfetaminas e produto de corte, o comissário Paulo Varandas destacou a apreensão de "60 quilos de haxixe e 46 quilos de liamba" durante a operação policial.

"Esta droga destinava-se a ser vendida na grande Área Metropolitana do Porto", acrescentou o comissário, referindo que a origem da maior parte da droga provinha do Algarve.

Houve uma detenção em flagrante delito e foram realizadas duas buscas domiciliárias e quatro buscas não domiciliárias. Destas quatro buscas não domiciliárias, duas foram a estabelecimentos comerciais no Porto e Rio Tinto e outras duas a duas viaturas.

A droga apreendida pela PSP estava repartida entre as "casas dos visados" em Matosinhos e Vila Nova de Gaia e nos estabelecimentos comerciais.

Durante a operação policial, os agentes apreenderam também duas viaturas, duas armas de fogo -- um revólver de calibre .32 e uma pistola de calibre 6.35 - telemóveis, balança de precisão, e outros objetos relacionados com tráfico de droga e uma quantia de dinheiro a rondar os 30 mil euros.

Os dois detidos vão ser hoje ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, pelas 14:00, para serem ouvidos pelas autoridades e conhecerem as medidas de coação aplicadas.

A investigação policial da PSP decorria há cerca de seis meses.

