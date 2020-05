O subcomissário da PSP Luís Santos informou que, ao suspeito, foi apreendido um taco de basebol e que ainda se aguardam os resultados dos exames para saber se engoliu substâncias ilícitas durante a fuga de quatro quilómetros.

"Estamos a aguardar os resultados do que pode servir como meio de obtenção de prova", frisou o responsável da polícia. "Existe a fundada suspeita de que pode ter ingerido algo ilícito", acrescentou.

O homem, que conduzia um automóvel, foi abordado na zona da Baixa, cerca das 15:00, numa operação Stop, que a PSP tem estado a fazer para controlo das restrições à circulação. Não parou e fugiu às autoridades.

Seguiu-se uma perseguição por várias ruas de Lisboa, num percurso aproximado de quatro quilómetros, que terminou com a interceção do suspeito na Avenida Almirante Reis, onde se trancou no carro e "ofereceu resistência", segundo a polícia.

Durante a fuga, na Rua Morais Soares, o homem embateu numa viatura, que ficou danificada.

Segundo a PSP, o suspeito foi detido por condução perigosa, condução sem a devida habilitação legal para o efeito e por posse de arma proibida.

De acordo com Luís Santos, o homem em causa "estava já referenciado por este tipo de ilícito" e "pôs terceiros em perigo".

"Reagiu, ofereceu resistência e coagiu os elementos policiais no terreno", acentuou o responsável da PSP.

