Num requerimento divulgado à comunicação social, dirigido ao presidente da Assembleia da República, o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Adão Silva, solicita a presença da ministra da Saúde na próxima reunião da Comissão Permanente, o órgão que substituirá o plenário quando o parlamento for dissolvido.

O PSD recorda, na nota à imprensa, que a presença de ministros nas reuniões da Comissão Permanente foi um dos temas que o partido levou a conferência de líderes parlamentares "assim que o Presidente da República anunciou que ia dissolver a Assembleia da República".

A conferência de líderes reúne-se hoje, pelas 16:00.

