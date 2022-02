"Não aceitaremos isso de forma alguma e julgamos que se aproxima de uma brincadeira de mau gosto", afirmou Rui Rio, numa declaração aos jornalistas no parlamento, convocada pouco antes da reunião da Comissão Permanente para expressar esta posição.

Para Rui Rio, "é absolutamente indiscutível que, do ponto de vista ideológico, a IL se situa "à direita do PSD, que é um partido social-democrata".

Sobre a liderança da bancada do PSD ou as indicações do partido para cargos parlamentares, Rio remeteu "para a altura própria" esses anúncios, apenas esclarecendo que não será ele próprio a assumir a presidência da bancada transitoriamente, como fez no passado.

"Isso não admito", afirmou Rio, que está de saída da liderança do PSD e admitiu ficar, no máximo, até junho, remetendo para o Conselho Nacional a marcação das próximas eleições diretas que irão escolher o seu sucessor.

