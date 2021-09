PSD/CDS-PP vence Câmara de Oliveira de Frades, a única liderada pelo Nós, Cidadãos!

A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições autárquicas de hoje em Oliveira de Frades, a única câmara liderada pelo Nós, Cidadãos!, quando estão apuradas as oito freguesias do concelho, segundo dados provisórios do Ministério da Administração Interna.