Depois de uma discussão acesa no plenário, o deputado do PS Pedro Delgado Alves pediu a suspensão dos trabalhos enquanto o Chega não acatasse a ordem do presidente do parlamento de retirar esta publicidade.

José Pedro Aguiar-Branco recusou este pedido e o PS recorreu do mesmo para o plenário, que foi colocado a votação e manteve-se chumbado apesar dos votos a favor do PS (à exceção de quatro deputados socialistas), Livre e PAN.

Assim, depois de mais de 40 minutos de debate, os trabalhos orçamentais retomaram.

