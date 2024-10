"Estamos ainda num processo inicial para termos as direções das concelhias legitimadas, mas eu já estou a trabalhar em termos de candidatos e projetos", afirmou, sem avançar ainda qualquer nome para cabeça de lista.

Paulo Cafôfo falava aos jornalistas no âmbito da reunião da Comissão Regional do PS/Madeira, no Funchal, que agendou as eleições para as 11 concelhias do partido -- uma por cada concelho da região autónoma -- para 23 de novembro.

"É o pontapé de saída para o processo das eleições autárquicas", explicou, para logo reforçar: "Aquilo que queremos é arrumar a casa, de forma que o partido esteja preparado para o grande embate que será as eleições autárquicas em 2025."

O PS lidera atualmente três autarquias na Região Autónoma da Madeira -- Ponta do Sol, Machico e Porto Moniz --, mas pretende aumentar o número

"O nosso objetivo é, efetivamente, mantermos o poder nestas três autarquias, mas o Partido Socialista é mais ambicioso do que isso e vamos trabalhar para ter bons resultados", disse Paulo Cafôfo.

A Comissão Regional do PS decidiu também desenvolver uma iniciativa designada "Academia Autárquica da Madeira", para "enaltecer e consolidar a marca do Partido Socialista no poder local".

Paulo Cafôfo, que lidera a estrutura regional socialista desde dezembro de 2023, indicou que a 'academia' terá um "aspeto formativo dos candidatos, das bases do partido e da população" e vai percorrer os 11 municípios da região.

DC // EA

Lusa/Fim