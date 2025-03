Com um semblante tenso e numa primeira reação, sem direito a perguntas, Victor Freitas admitiu que "há, de facto, um cenário possível hoje, esta noite, de maioria absoluta [do PSD], mas também há um cenário de governo sem maioria e isso é fácil de constatar".

O deputado argumentou que a projeção "tem um intervalo enorme entre os máximos e os mínimos", com "uma grande distância e, portanto, alargam todos os cenários" possíveis.

Também realçou que "ao contrário do que muitas vozes foram afirmando ao longo das últimas semanas, a abstenção não veio a crescer, antes pelo contrário veio a diminuir, segundo esta projeção".

De acordo com a projeção, o PSD poderá eleger entre 21 e 24 deputados, alcançando o limiar para a maioria absoluta no parlamento regional da Madeira.

Segundo a projeção do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa para a RTP, divulgada pelas 19:00, o PPD/PSD poderá ter uma votação entre 41 e 46% dos votos, elegendo entre 21 a 24 deputados.

A maioria absoluta situa-se nos 24 eleitos na Assembleia Legislativa da Madeira, que tem um total de 47 assentos.

O PS poderá deixar de ser a segunda força na oposição, com 11 lugares no hemiciclo, e pode ficar entre os sete e os 10 deputados, sendo ultrapassado pelo JPP, que pode eleger entre nove a 12 deputados.

Quanto à abstenção, nas últimas legislativas regionais, em 26 de maio de 2024, foi de 46,60%, devendo situar-se agora entre 41% e 47%, de acordo com uma estimativa do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa, divulgada pela RTP às 18:35.

Na sede do PS/Madeira apenas se concentram os jornalistas numa sala, estando alguns dos elementos no interior da sede com o presidente regional do partido, Paulo Cafôfo.

Mais de 255 mil eleitores foram hoje chamados a votar nas legislativas regionais antecipadas da Madeira para escolher a nova composição do parlamento do arquipélago, com 14 candidaturas na corrida.

Estas foram as terceiras legislativas realizadas na Madeira em cerca de um ano e meio, tendo concorrido um círculo único as seguintes candidaturas CDU (PCP/PEV), PSD, Livre, JPP, Nova Direita, PAN, Força Madeira (PTP/MPT/RIR), PS, IL, PPM, BE, Chega, ADN e CDS-PP.

As últimas regionais realizaram-se a 26 de maio de 2024, tendo o PSD conseguido eleger 19 deputados, o PS 11, o JPP nove, o Chega quatro (mas, uma deputada tornou-se, entretanto, independente) e o CDS-PP dois. PAN e IL garantiram um assento cada.

AMB (JH/ROC) // MCL

Lusa/Fim