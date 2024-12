"Não vale a pena traçar um quadro eleitoralista de um país que não é o que os portugueses conhecem", acusou Alexandra Leitão, numa reação à mensagem de Natal do primeiro-ministro na sede nacional do PS, no Largo do Rato, em Lisboa.

Para a líder parlamentar do PS, a mensagem de Natal de Luís Montenegro contrasta com a de Marcelo Rebelo de Sousa, que num artigo no Jornal de Notícias, hoje publicado, defendeu ser necessário "promover a igualdade e afastar as exclusões".

"Foi a mensagem do Presidente da República com a qual o PS não podia estar mais de acordo", destacou.

Pelo contrário, acusou, o Governo PSD/CDS-PP "cavalga uma perceção de insegurança que não é real e aproveita para entrar numa deriva de populismo totalitário".

