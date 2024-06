No arranque de um discurso num comício das europeias em Guimarães, Pedro Nuno Santos apontou para uma bandeira palestiniana que estava colocada numa varanda do largo no centro da cidade vimaranense.

"Neste momento difícil para a vida de todos os palestinianos é importante que nós sejamos coerentes. Se nós defendemos a existência de dois estados, nós não nos podemos ficar pelo reconhecimento de apenas um dos dois estados. Nós temos que reconhecer também de imediato o Estado da Palestina", apelou.

Para o líder do PS, Portugal deve juntar-se a "Espanha e a outros países que já o fizeram e já reconheceram o estado da Palestina", sendo esta uma ação "contra a duplicidade moral".

"É altura de Portugal dar esse passo, é um sinal político importante que devemos dar ao mundo, que devemos a Israel, é o contributo que nós podemos dar à paz no Médio Oriente", defendeu.

Este momento levou a uma ovação de pé dos presentes no comício ao ar livre.

