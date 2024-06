A Aliança Democrática (PSD/CDS/PPM), com 31,95% e cinco mandatos, é o segundo mais votado, e o Chega, com 9,89% e um mandato, está em terceiro.

É o seguinte o quadro completo dos resultados oficiais provisórios às 22:00 horas, de acordo com as votações divulgados pela secretaria geral do Ministério da Administração Interna -- Administração Eleitoral:

Freguesias apuradas: 2994 Freguesias por apurar: 98 Concelhos apurados: 276 Concelhos por apurar: 32 Consulados apurados: 86 Consulados por apurar: 30 Mandatos atribuídos: 12 Mandatos por atribuir: 9 Lista %Votos Votos Mand. PS 32,40% 1034602 5 PPD/PSD.CDS-PP.PPM 31,95% 1020401 5 CH 9,89% 315735 1 IL 8,51% 271786 1 B.E. 4,00% 127701 0 PCP-PEV 3,94% 125921 0 L 3,41% 108938 0 ADN 1,44% 45868 0 PAN 1,15% 36828 0 VP 0,23% 7249 0 E 0,22% 6931 0 R.I.R. 0,17% 5539 0 ND 0,17% 5411 0 MAS 0,13% 4286 0 MPT 0,12% 3893 0 PTP 0,12% 3841 0 NC 0,11% 3569 0 Outros dados das eleições Europeias 2024: Inscritos: 8680412 % Votos brancos: 1,24% % Votos nulos: 0,80% % Votantes: 36,79% % Abstenção: 63,21%

Fontes:

Lusa

Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna - Administração Eleitoral

PAC // NS

Lusa/fim