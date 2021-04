Numa entrevista publicada hoje no Diário de Notícias, a ministra da Cultura, Graça Freitas, quando questionada sobre se a reabertura das praças de touros poderá acontecer a 03 de maio, respondeu que é essa a previsão.

"É o que está previsto, neste momento, no plano de desconfinamento", disse a governante, citada pelo jornal.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ProToiro disse que "regista positivamente" esta declaração da ministra, mas lamentou, no entanto, a "discriminação" do setor no decorrer da fase de desconfinamento que teve início na última segunda-feira.

A Federação Portuguesa de Tauromaquia realizou um protesto, na quinta-feira, em frente ao Campo Pequeno, em Lisboa, em que acusou o Governo de discriminar a atividade tauromáquica e exigiu ainda a reabertura dos espetáculos no início de maio.

A ProToiro revelou ainda, no comunicado divulgado hoje, ter sido informada pelo Ministério da Cultura de que "já estão em análise" as alterações propostas pelo setor à normativa da Direção-Geral da Saúde (DGS) para os espetáculos tauromáquicos.

O objetivo da tutela é que estas alterações "estejam prontas para a retoma a 03 de maio", afiançou a federação.

As alterações pedidas pelo setor consistem no "aumento da lotação de 50% em todas as praças de toiros" no arranque da atividade, "aumentando a lotação assim que possível", com o decréscimo de infeções pela covid-19 e aumento da vacinação.

O "cancelamento" da realização obrigatória de testes aos forcados e a "possibilidade de permanência" dos artistas e profissionais na trincheira (entre tábuas) durante as lides são outras das medidas reivindicadas.

"O processo de negociação destas alterações vai decorrer durante a próxima semana e a ProToiro, com as associações que a constituem, tudo fará para que as propostas possam ser atendidas pela DGS", disse a federação.

