Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) explicou à agência Lusa que as áreas mais afetadas foram a região da Grande Lisboa, onde se registaram 294 ocorrências, seguida das regiões de Leiria e Coimbra, que somaram 104 ocorrências cada. A zona oeste do país também é uma das mais afetadas, com um total de 102 ocorrências, afetando sobretudo os concelhos de Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Cadaval e Lourinhã.

Segundo a mesma fonte, do total de ocorrências, mais de metade (55%) correspondem a quedas de árvore, 544, registando-se também 354 quedas de estruturas e 68 intervenções de limpeza de vias.

A estrutura da cobertura do Estádio de Santo António, da Associação Desportiva Nogueirense (ADN), em Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, foi derrubada na quarta-feira à noite, devido ao vento forte.

Fonte da Proteção Civil referiu à Lusa que o incidente não causou feridos, mas a estrutura atingiu viaturas que estavam nas imediações.

Na quarta-feira à tarde, uma pessoa ficou ferida com gravidade depois de ter sido atingida por uma árvore no concelho de Sintra, distrito de Lisboa.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto estão sob alerta laranja até às 09:00, enquanto o aviso para Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Vila Real. Em Beja e Faro o aviso é até às 03:00, referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

O alerta laranja devido à chuva forte está em vigor até às 03:00 em Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja.

Também está em vigor, até às 09:00, alerta laranja devido à agitação marítima, nos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Viana do Castelo e Porto. Em Beja, Lisboa, Setúbal e Faro o alerta vigora até às 03:00.

