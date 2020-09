Durante uma conferência de imprensa no posto de comando situado em Sever do Vouga, o comandante operacional do Agrupamento Distrital do Centro Sul, Luís Belo Costa, disse que o incêndio "ficou dominado pelas 07:20".

O responsável adiantou ainda que estão a decorrer operações de consolidação que vão durar "muito tempo", sendo esperadas "inúmeras reativações" ao longo do dia.

JDN // ROC

Lusa/Fim