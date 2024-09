"Todas as ocorrências que durante o dia de ontem e a madrugada de hoje ainda estavam ativas foram, de facto, dadas como dominadas, em particular as ocorrências nas regiões de Viseu/Dão-Lafões, nos municípios de Castro Daire e São Pedro do Sul, bem como o incêndio que lavrava na área metropolitana do Porto, no concelho de Arouca, em Alvarenga", adiantou o comandante nacional André Fernandes.

No ponto de situação sobre os incêndios realizado na sede ANEPC, em Carnaxide (concelho de Oeiras), o responsável da Proteção Civil acrescentou que, apesar de já não persistirem grandes incêndios em curso, o dispositivo continua a seguir 22 ocorrências em fase de resolução, que mobilizam ainda 1.257 operacionais e 387 meios terrestres.

"O dispositivo ainda vai estar ao longo do dia. Prevê-se que seja desmobilizada a maioria dos meios ao longo do dia, sejam eles nacionais ou internacionais", referiu André Fernandes, indicando apenas uma ocorrência atual em Peso da Régua, que mobiliza agora 39 operacionais, 11 veículos e dois meios aéreos.

