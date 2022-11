Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) dá conta das previsões, para terça-feira, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que apontam para períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, em especial no litoral e zonas montanhosas das regiões Norte e Centro, podendo acumular mais de 10 milímetros numa hora ou 30 milímetros em seis horas no Minho e Douro Litoral, entre o fim da madrugada e o meio da tarde, e que podem ser acompanhados de trovoada.

O IPMA prevê também vento de sudoeste, por vezes forte na faixa costeira, em especial a norte do Cabo Carvoeiro, e nas terras altas do Norte e Centro e agitação marítima na costa ocidental do Norte e do Centro com ondas de quatro a cinco metros de altura significativa até quarta-feira.

A ANEPC indica igualmente que deve ser dada especial atenção às bacias hidrográficas do Lima, do Cávado, do Ave e do Douro, onde poderá haver aumento das afluências que poderão provocar inundações e eventuais descargas do sistema.

Face a esta situação, a Proteção Civil alerta para a eventual ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento, e de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras, deslizamentos e derrocadas motivados pela infiltração da água, podendo ser potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, e arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos.

A Proteção Civil sugere ainda à população a adoção de comportamentos adequados, em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis, como a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais, fixação de estruturas soltas e especial cuidado na circulação e junto de áreas arborizadas e em zonas ribeirinhas.

Segundo a ANEPC, deve ser adotada uma condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a possível formação de lençóis de água nas vias.

CMP // ZO

Lusa/Fim