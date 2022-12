Em comunicado, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém refere que, desde as 00:00 de hoje, os caudais estão acima dos 2.000 metros cúbicos por segundo (3.000 em Almourol), havendo risco "muito significativo" de galgamento das margens do Tejo.

O maior caudal lançado pelas barragens com influência no Tejo, com 2.000 metros cúbicos por segundo, ocorreu cerca das 06:00 de hoje, é acrescentado.

"Perante os dados verificados e as consequências previsíveis decidiu a Comissão Distrital de Proteção Civil ativar o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo no seu nível Amarelo", lê-se na nota.

A subida do nível da água, devido à forte precipitação dos últimos dias em Portugal e Espanha, já levou à submersão de parte do parque de estacionamento de Constância, junto ao rio Zêzere, e do cais de Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha.

Para as próximas horas, o CDOS prevê que, no concelho de Santarém, possam ficar submersas a estrada nacional 365 na ponte do Alviela e em Palhais/Ribeira de Santarém, a estrada municipal que liga a Ribeira de Santarém a Vale de Figueira e o parque de estacionamento que se situa nas traseiras da estação de caminho de ferro, na Ribeira de Santarém.

"É expectável, nas próximas horas, uma manutenção dos caudais do rio Tejo, mantendo-se assim a elevada probabilidade de cheia", é acrescentado a nota.

A Proteção Civil aconselha a população a retirar das zonas normalmente inundáveis equipamentos agrícolas, industriais, viaturas e outros bens e a levar os animais para locais seguros.

Por outro lado, apela a que não se circule, em viatura ou a pé, em estradas ou zonas alagadas e que os cidadãos se mantenham informados através dos órgãos de comunicação social ou dos agentes de Proteção Civil, tomando as devidas medidas de precaução.

"O CDOS de Santarém, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente, IP [Infraestruturas de Portugal], EDP produção, Serviços Municipais de Proteção Civil e Agentes de Proteção Civil, continuará a acompanhar a situação e emitirá outros comunicados que se entendam necessários", é indicado na nota.

O maior número de ocorrências devido à forte precipitação (inundações, quedas de árvores, desabamentos de terras) ocorreu no concelho de Coruche (14), seguindo-se Abrantes (11), num total de 87 ocorridas em 18 dos 21 concelhos do distrito de Santarém, as quais envolveram 275 operacionais e 107 viaturas.

A Proteção Civil alertou, na segunda-feira, para possibilidade de inundações e aumento dos caudais dos rios nos distritos de Leiria, Setúbal, Lisboa, Évora, Santarém e Portalegre.

