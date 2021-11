Profissionais de saúde são-tomense entregam pré-aviso de greve

Os sindicatos dos profissionais de saúde são-tomense anunciaram hoje que perderam a confiança no Governo e vão avançar com uma greve no dia 22 de novembro para exigir "condições mínimas de trabalho" e garantia de medicamentos e consumíveis para o sistema.