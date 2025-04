"Esta suspensão não significa encerrar ou proibir novos cursos em Timor-Leste. Mas é preferível dar oportunidade ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Cultura para reavaliar, porque queremos garantir qualidade na educação", afirmou Xanana Gusmão no final do encontro semanal com o Presidente, José Ramos-Horta, no Palácio da Presidência.

O Conselho de Ministros aprovou quarta-feira a proposta do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Cultura para suspender a abertura de novos ciclos de estudo no ensino superior.

A decisão prende-se com a criação excessiva de cursos em áreas que já têm uma ampla oferta.

Segundo Xanana Gusmão, quando se fala de universidades ou de ensino superior, não se trata apenas de números de diplomados, mas sim da exigência de qualidade, para que possam contribuir para o futuro do país.

"Falar de qualidade no ensino é falar sobre como formamos as pessoas. Se queremos formar uma geração que amanhã vá liderar este país, então precisamos mesmo de qualidade na educação", sublinhou.

Xanana Gusmão destacou ainda que nenhuma universidade ou instituição de ensino superior deve orgulhar-se por ter 10 mil diplomados.

"Deve sim, orgulhar-se de formar 50 pessoas com qualidade. É isso que Timor-Leste precisa para servir o país no futuro", afirmou o primeiro-ministro.

