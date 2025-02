Macron chegou à residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento (Lisboa), com um atraso de cerca de meia hora em relação à hora prevista -- 13:25 -, onde Luís Montenegro já o aguardava há cerca de cinco minutos de guarda-chuva aberto com o símbolo da República Portuguesa.

Tal como tinha acontecido no encontro em Belém, em que Macron saiu de mão dada com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também em São Bento Montenegro e o Presidente francês caminharam durante breves segundos de mãos unidas.

Depois, os dois seguiram para o topo da escadaria do Palacete de São Bento, onde se fecharam por breves segundos os chapéus-de-chuva para o cumprimento oficial: um passou bem para os repórteres de imagem e um piscar de olho do chefe de Estado francês.

Montenegro e Macron entraram em seguida para um encontro a dois, seguindo-se um almoço de trabalho mais alargado, já com a presença do ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Inês Domingos, e o embaixador de Portugal em Paris, José Augusto Duarte, entre outros.

Pela parte francesa, participam no almoço o ministro delegado para a Europa do MNE, Benjamin Haddad, o ministro delegado responsável pelo Comércio Externo e Franceses no Estrangeiro, Laurent Saint-Martin, e a embaixadora de França em Portugal, Hélène Farnaud-Defromont, entre outros.

De manhã, o Presidente francês, que nunca tinha feito uma visita de Estado a Portugal, foi recebido na Praça do Império com honras militares, seguindo-se um encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois de sair de São Bento, Macron irá ser recebido na Assembleia da República com uma cerimónia solene de boas-vindas, com honras de Estado, mas sem a sessão antes prevista de discursos em plenário.

Luís Montenegro voltará a estar com o Presidente francês a meio da tarde na cerimónia que assinalará a transmissão da organização da conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos (UNOC) entre Portugal e França, com discursos de ambos.

Em junho de 2022, Macron esteve em Portugal precisamente para participar na Conferência dos Oceanos em Lisboa.

Luís Montenegro reuniu-se pela primeira vez com Macron, no Eliseu, em Paris, em junho do ano passado, quando ambos tiveram um almoço de trabalho.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, está hoje em Lisboa e sexta-feira no Porto para assinar um conjunto de acordos bilaterais políticos, económicos e culturais entre Portugal e França, bem como para encontros institucionais.

Além do aprofundamento das relações humanas, económicas e culturais entre a França e Portugal, em destaque está a assinatura de um acordo de amizade e cooperação entre a França e Portugal, segundo o Eliseu.

A visita de Macron, a convite do Presidente português, é a primeira de Estado de um Presidente francês a Portugal em 26 anos. A última aconteceu em 1999 com Jacques Chirac.

Esta visita a Portugal acontece depois de o Presidente francês se ter encontrado, na segunda-feira, com o presidente norte-americano, Donald Trump, em Washington, no dia do terceiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia e foi a principal questão abordada.

Emmanuel Macron foi o primeiro líder da União Europeia a visitar os Estados Unidos da América desde a tomada de posse de Trump, numa altura em que Washington e Moscovo iniciaram negociações preliminares para um cessar-fogo na Ucrânia e um eventual acordo de paz, em reuniões que excluíram a União Europeia e o país invadido.

Na próxima semana, a 06 de marco, vai realizar-se um Conselho Europeu extraordinário para preparar as decisões da União Europeia sobre a Ucrânia e segurança.

SMA (JSD/ACL/MICO) // ACL

Lusa/Fim