Modi vai discutir com o líder russo, Vladimir Putin, "as perspetivas de desenvolvimento das relações tradicionalmente amistosas entre a Rússia e a Índia", disse o Kremlin.

Também serão discutidas "as questões atuais da agenda internacional e regional", acrescentou num comunicado citado pela agência oficial russa TASS.

O assessor presidencial russo Yuri Ushakov referiu num 'briefing' que o Kremlin "atribui uma importância primordial" à visita do líder indiano.

Ushakov destacou que será a primeira visita oficial de Modi ao estrangeiro desde que foi reeleito nas eleições realizadas no vasto país asiático entre 19 de abril e 01 de junho.

O partido de Modi, o Bharatiya Janata Party (BJP), venceu as eleições, mas perdeu a maioria no parlamento, pelo que o primeiro-ministro indiano está a cumprir um terceiro mandato com um governo de coligação.

"É de esperar uma troca de pontos de vista sobre todas as questões que estão na ordem do dia, e são muitas", disse esta semana o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, citado pela agência espanhola EFE.

A Índia não alinha totalmente com as posições ocidentais sobre a crise ucraniana e as sanções contra Moscovo.

Além de ser a primeira visita oficial ao estrangeiro desde que foi reeleito, será também a primeira deslocação de Modi a Moscovo desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

O primeiro-ministro indiano esteve na Rússia em 2018, quando se deslocou a Sochi, nas margens do Mar Negro, e visitou Vladivostoque no ano seguinte.

A anterior viagem de Modi a Moscovo ocorreu em 2015, segundo a TASS.

Putin, enquanto chefe de Estado russo, visitou a Índia nove vezes.

PNG // APN

Lusa/Fim