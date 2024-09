"Na próxima semana anunciaremos o governo", disse Michel Barnier em breves declarações à chegada a uma reunião parlamentar do partido Horizontes (centro-direita, parte do bloco macronista), liderado pelo antigo primeiro-ministro Édouard Philippe, em Reims, no nordeste da França.

Michel Barnier, de 73 anos, antigo Comissário Europeu e membro do partido de direita conservadora Republicanos, explicou que está a fazer as coisas "com método e seriedade" e que está a "ouvir toda a gente".

"Reuni-me com a maioria dos presidentes dos grupos (parlamentares), continuo e venho ver os deputados e senadores e também ouvi-los", afirmou.

Nomeado a 05 de setembro pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, após as eleições legislativas sem maioria absoluta na Assembleia Nacional, Barnier disse numa entrevista televisiva na sexta-feira que tenciona formar um executivo com personalidades que vão da direita à esquerda e do bloco macronista.

A Presidência francesa declarou que a escolha de Michel Barnier foi ditada pela sua capacidade de "reunir o mais amplo espetro possível" num cenário político fragmentado.

Alguns dias após a sua nomeação, Michel Barnier foi confrontado com manifestações lideradas pelo partido de esquerda radical França Insubmissa (LFI), de Jean-Luc Mélenchon, na capital francesa.

