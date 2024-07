Três de 17 pessoas que seguiam na embarcação que naufragou continuam desaparecidas, estando confirmados três mortos e o resgate de 11 elementos com vida, três dos quais estão internados, um dos quais na Unidade de Cuidados Intensivos dos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Numa visita ao final do dia à Docapesca, na Figueira da Foz, onde participou numa reunião com várias entidades, o primeiro-ministro Luís Montenegro expressou "pesar, consternação e solidariedade a todos aqueles que foram atingidos" pela tragédia.

"Em nome dos portugueses e do Governo da República quero dar esta palavra de solidariedade total para com as vítimas, as suas famílias e toda a comunidade piscatória da Figueira da Foz e todos os pescadores portugueses", sublinhou o líder do Governo aos jornalistas.

Sem querer desviar as declarações do momento trágico, Luís Montenegro elogiou o espírito de entreajuda e solidariedade dos pescadores que socorreram a tripulação da embarcação naufragada.

Enalteceu ainda a intervenção "pronta e sempre muito constante" da Marinha Portuguesa "desde a primeira hora" nas ações de salvamento e busca, que vão continuar durante o dia de quinta-feira.

O primeiro-ministro garantiu ainda apoio às famílias das vítimas ao nível de cuidados de saúde e acompanhamento psicológico, bem como a disponibilidade para acorrer a situações mais imediatas que sejam sinalizadas, nomeadamente nas famílias que tenham ficado sem recursos.

O alerta para o adornamento da embarcação de pesca "Virgem Dolorosa" ao largo das praias de São Pedro de Moel e de Vieira de Leiria foi dado às 04:33 para o comando local da Polícia Marítima da Nazaré.

Segundo o presidente da Câmara da Marinha Grande, Aurélio Ferreira, a "Virgem Dolorosa" é uma traineira com 24 por seis metros, com porto na Figueira da Foz.

A maioria das pessoas que seguiam na embarcação é da Figueira da Foz (Leirosa), havendo dois tripulantes da Indonésia, que foram resgatados com vida.

O ferido mais grave, de 57 anos, encontra-se nos Cuidados Intensivos do Hospital da Universidade de Coimbra, com problemas respiratórios e prognóstico reservado, de acordo com a Unidade Local de Saúde de Coimbra.

No Hospital Distrital da Figueira da Foz continuam em observação dois pescadores, um deles o mestre da embarcação, depois de durante o dia de hoje quatro terem tido alta médica, três ainda de manhã e outro durante a tarde.

As buscas pelos três pescadores da embarcação de pesca estão a decorrer entre estas duas praias por terra, por ar e por mar e vão manter-se durante a noite, de acordo com o porta-voz da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha.

AMV (DA/SR) // RBF

Lusa/fim