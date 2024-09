"Foi com grande consternação que tomei conhecimento da morte do bombeiro João Silva, vítima de doença súbita nas operações de combate ao incêndio em Oliveira de Azeméis. Deixo, em nome pessoal e do Governo, as mais sentidas condolências à família, amigos e colegas bombeiros", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

O bombeiro, que ainda foi assistido no local por uma equipa do INEM, pertencia à corporação de São Mamede de Infesta, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os incêndios que lavram no distrito de Aveiro estão hoje a motivar cortes nas autoestradas A1, A25 e A29, estando a GNR a apelar para que os automobilistas não circulem nas zonas dos fogos.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, às 09:45 estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro considerados "ocorrências significativas": em Albergaria-a-Velha, com 57 operacionais, 16 veículos e um meio aéreo; Sever do Vouga, com 164 operacionais, 56 veículos e um meio aéreo; e Oliveira de Azeméis, com 517 operacionais, 164 veículos e quatro meios aéreos.

Em Albergaria-a-Velha, o incêndio que começou no domingo no concelho vizinho de Sever do Vouga chegou hoje de manhã a habitações localizadas na Cruzinha e na Vila das Laranjeiras. No concelho, as autoridades já avançaram com a evacuação do bairro Brandão Gomes.

Já em Oliveira de Azeméis, duas das três frentes do incêndio que deflagrou também na tarde de domingo continuavam ativas pelas 07:30 de hoje e uma já estava "mais controlada", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O fumo causado pelas chamas obrigou, no domingo à noite, à evacuação do hotel Vale do Rio, por precaução, mas a fonte não soube indicar se as pessoas retiradas já regressaram.

