O ponto de encontro foi a Estação Ferroviária de Santa Apolónia, pelas 13:00, com o comboio a sair 15 minutos mais tarde.

Sem declarações aos jornalistas, Luís Montenegro sentou-se num espaço de quatro lugares com os ministros que deverão ser os protagonistas da reunião de hoje: o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e a ministra do Ambiente e Energia, Graça Carvalho, bem como o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, com várias pastas espalhadas entre os quatro.

Só não participarão na reunião ministerial de hoje o ministro da Defesa, que se encontra na Roménia, o ministro das Finanças, em reuniões, representados por secretários de Estado. Já o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, irá juntar-se aos restantes membros do Governo no Entroncamento.

Já depois de estar sentado no Intercidades que tem a Guarda como destino final, o primeiro-ministro, acompanhado de vários ministros, voltou a sair do comboio para ir cumprimentar o maquinista na locomotiva.

Os membros do XXIV Governo Constitucional viajam na primeira carruagem do comboio, exclusivamente reservada à comitiva e à comunicação social.

A chegada à Estação Ferroviária do Entroncamento está prevista para as 14:22 e o início da reunião do Conselho de Ministros está marcado para as 15:00, na Câmara Municipal do Entroncamento, antecedida de uma fotografia do XXIV Governo Constitucional.

O curto percurso entre a estação e a Câmara será feito em autocarros elétricos.

No debate quinzenal de quinta-feira, o primeiro-ministro anunciou que seriam hoje aprovadas medidas na área da mobilidade e transição energética, destacando o passe ferroviário nacional com um custo mensal de 20 euros mensais, já anunciado em agosto.

De acordo com um documento da CP, a que a Lusa teve acesso, o Passe Ferroviário Verde vai ser válido no serviço Intercidades, em segunda classe, sendo obrigatória a "reserva de lugar antecipada", mas com um limite de antecedência máxima de 24 horas. Será ainda permitido reservar lugar, sem custos, no máximo para duas viagens distintas por dia.

A reserva, segundo o mesmo documento, "terá de ser feita nas bilheteiras da CP e nas novas Máquinas de Venda Automática instaladas nas estações da área Metropolitana de Lisboa".

Posteriormente -- num prazo que o documento indica que será em breve -- a reserva de viagem para o Intercidades ficará disponível na bilheteira online e na App da CP.

De fora do alcance deste passe ferroviário ficam os serviços Alfa Pendular e Internacional Celta, e a primeira classe dos serviços Intercidades e InterRegional.

Relativamente aos comboios urbanos, o documento a que a Lusa teve acesso, indica que o Passe Ferroviário Verde pode ser usado em todos os urbanos de Coimbra, mas nos de Lisboa e do Porto a utilização está limitada às viagens fora das respetivas áreas metropolitanas.

SMA (LT/JE/MPE/SMA) // JPS

Lusa/Fim