"Não significa que não haja alterações a vários instrumentos legislativos, mas o foco principal está em obter maior eficácia na prevenção, na repressão e na celeridade com que a justiça funciona no combate à corrupção", afirmou Luís Montenegro, no final da reunião do Conselho de Ministros em que o Governo PSD/CDS-PP aprovou um conjunto de mais de 30 medidas com o objetivo de combater a corrupção.

O chefe do Governo salientou que esta "é uma prioridade assumida desde a primeira hora" pelo atual executivo, quer na tomada de posse, quer na discussão do programa do Governo.

"Sabemos que [a corrupção] mina e muito a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas, prejudica e muito a atividade económica do pais, retira muita da nobreza que deve estar sempre subjacente ao exercício de funções públicas, seja em que circunstancia for", defendeu,

O primeiro-ministro referiu que, depois de "ouvir e auscultar" os vários agentes do setor, "a sensação generalizada" é que em Portugal é preciso sobretudo "dar eficácia, capacidade instrumental a muitos dos instrumentos legislativos que já existem".

