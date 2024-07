"A celebração da Independência [49 anos] é um apelo à união, solidariedade, trabalho e confiança na construção de um Cabo Verde mais desenvolvido, aspiração de todos os cabo-verdianos", referiu hoje Ulisses Correia e Silva, em comunicado, ao anunciar a visita.

Ulisses Correia e Silva participa, na terça-feira, no "Cabo Verde Investment Forum 2024 Boston", um evento organizado pela empresa pública de promoção no exterior (Cabo Verde TradeInvest).

O evento principal do programa será uma gala marcada para quarta-feira e em que serão condecorados cidadãos cabo-verdianos e instituições que se destacaram nas suas áreas de atuação nos EUA.

Na sexta-feira, feriado em Cabo Verde, a bandeira do arquipélago será içada no edifício do governo local.

A região de Boston concentra boa parte da diáspora de Cabo Verde nos EUA, um dos principais países de destino do total de 1,5 milhões de cabo-verdianos que vive no exterior, o triplo da população residente nas ilhas.

