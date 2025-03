De acordo com os dados, facultados à Lusa por Rui Agostinho, astrónomo e professor jubilado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, haverá este ano um segundo eclipse total da Lua em 07 de setembro, mas apenas será visível na sua plenitude no Algarve, e parcialmente nas regiões da Madeira, Lisboa e Porto.

O mês de março volta a ter um eclipse, mas desta vez parcial do Sol, no dia 29, que será visível em Portugal.

Em setembro, no dia 21, haverá um novo eclipse parcial do Sol, mas não será visível em Portugal.

Por definição, um eclipse total da Lua acontece quando a Lua, em fase cheia, é totalmente ocultada pela sombra da Terra.

O fenómeno será visível na sexta-feira nas regiões do Pacífico, Américas, oeste da Europa e oeste de África e em 07 de setembro na Europa, África, Ásia e Austrália.

Um eclipse parcial do Sol ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol ocultando em parte a luz da estrela.

Este fenómeno será visível em 29 de março na Europa, no noroeste de África e no norte da Rússia e em 21 de setembro no sul do Pacífico, na Nova Zelândia e na Antártida.

Os eclipses são visíveis a olho nu ou com equipamentos de observação desde que as condições do céu o permitam.

