"A agressão russa contra a Ucrânia é uma agressão contra toda a Europa unida, contra cada um de nós, contra os nossos valores comuns. E a nossa resposta deve ser unitária", escreveu Zelensky numa mensagem que acompanha imagens da destruição deixada pela guerra no país.

Em outra mensagem recente no Facebook, Zelenski assegurou que "as forças da ordem e os serviços secretos da Ucrânia estão a fazer tudo o que é possível para identificar todos os soldados russos responsáveis pelo terror" de que são alvo as cidades da Ucrânia.

"Nenhum deles poderá escapar à responsabilidade e as sanções pessoais não serão suficientes para estas pessoas. Uma condenação e prisão é o mínimo que merecem", afirmou.

A guerra na Ucrânia teve início a 24 de fevereiro, com a invasão determinada pelo Presidente russo Vladimir Putin, que designou a ofensiva contra o país vizinho de "operação militar especial".

AH // JMR

Lusa/fim