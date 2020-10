Uma nota da Casa Civil do Presidente da República refere que foram exonerados também dos cargos de administradores executivos Mariana de Aragão, Elisabete Kinanga e Samahina Saúde, cessando igualmente funções os administradores não-executivos, Amândio Vaz Velho, José Aníbal Rocha, Leonel da Silva, Constantino dos Santos e Adérito Correia.

O chefe de Estado angolano nomeou para administradores não-executivos, dos quais faz também parte António Sozinho, acumulando com a função de presidente do conselho de administração do banco, Samahina Saúde, Leonel da Silva, Constantino dos Santos e José Aníbal Rocha.

Para a comissão executiva do BDA, o Presidente angolano nomeou Henda Essanju Inglês, administrador executivo e presidente desta comissão, Elisabeth Kinanga, Mariana de Aragão e Clemente de Oliveira Paulo, administradores executivos.

O BDA é uma instituição financeira pública que visa apoiar o crescimento económico sustentado do país.

