Após percorrer as salas e outros compartimentos do instituto, na companhia de membros do Governo e jornalistas, Filipe Nyusi proferiu palavras de desagrado em relação à falta da qualidade das obras perante os presentes, segundo a imprensa local.

O chefe de Estado caminhou depois em direção à sua viatura sem parar na lápide cravada com o seu nome onde devia descerrar o pano para a inauguração da infraestrutura.