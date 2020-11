"É vossa missão continuar a promover a expansão do ensino superior, prestando particular atenção à retenção da rapariga", declarou o chefe de Estado moçambicano, na tomada de posse do novo ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Daniel Nivagara, na Presidência da República, em Maputo.

Para Filipe Nyusi, na área da ciência e tecnologia, o novo ministro deverá apostar no incentivo à pesquisa, garantindo que as instituições do ensino superior no país apresentem soluções aos problemas atuais da sociedade.

É necessário "prosseguir com a agenda nacional de pesquisa, orientada para a solução dos problemas atuais do país, através do fortalecimento da capacidade das instituições e investigação científica", frisou o chefe de Estado, pedindo também que se reforce a "formação dos recursos humanos na área das ciências e tecnologias, com enfoque para engenharias e matemáticas".

"É importante expandir o acesso aos serviços públicos digitais e promover o empreendedorismo e a inovação", acrescentou o chefe de Estado moçambicano.

O novo ministro substitui Gabriel Ismael Salimo, que dirigia a pasta desde janeiro e que foi exonerado na semana passada.

Até à data da sua nomeação, Daniel Nivagara desempenhava a função de professor associado na Universidade Pedagógica, tendo já sido diretor da Faculdade de Ciências da Educação na mesma instituição.

O Presidente moçambicano extinguiu, este mês, o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional, tendo, a partir desta entidade, criado duas: Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Secretaria de Estado do Ensino Técnico-Profissional.

EYAC // LFS

Lusa/Fim