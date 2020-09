"Parece que não há consciência coletiva, não se observam as medidas de prevenção", disse Filipe Nyusi, falando de improviso no discurso solene do Dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM), que se assinala hoje no país.

Nyusi criticou particularmente imagens de vídeo de banhistas nas praias a desrespeitar o distanciamento social e a consumir álcool de forma desregrada.