Filipe Nyusi referiu-se à violência no norte do país, concretamente na província de Cabo Delgado, quando falava no lançamento da Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte (ADIN), uma entidade estatal criada para promover o desenvolvimento da região norte do país.

"Hoje compreendemos de modo mais nítido e seguro que estamos perante uma rede internacional que está a mover uma agressão contra o nosso país, estamos perante o fenómeno do terrorismo", declarou o chefe de Estado moçambicano.