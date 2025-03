"Pedro Pauleta é um ilustre açoriano que muito honra a freguesia, o seu povo e os Açores inteiros", afirmou José Manuel Bolieiro na cerimónia de alteração da toponímia da variante de São Roque, em Ponta Delgada, que passa agora a chamar-se rua Pedro Pauleta.

O ex-internacional português nasceu na freguesia de São Roque, concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

Na cerimónia, onde esteve presente a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, o presidente do Governo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) disse que é um "justo reconhecimento" ao mérito do antigo futebolista açoriano.

Segundo nota divulgada pelo Governo açoriano, José Manuel Bolieiro sublinhou a importância de homenagear figuras que, com o seu talento e caráter, contribuem para o prestígio da região.

"Sou fã do desportista e do cidadão Pedro Pauleta, uma pessoa que engrandece os Açores no mundo", referiu o chefe do executivo açoriano, considerando que a homenagem a Pedro Pauleta reflete o reconhecimento que os Açores lhe dedicam pelo seu percurso futebolístico, mas também pelo seu exemplo de perseverança, profissionalismo e dedicação.

Ao longo da sua carreira, Pauleta "destacou-se em clubes como o Bordéus e o Paris Saint-Germain, onde se tornou um ícone, e foi durante anos o melhor marcador da Seleção Nacional, sendo ainda hoje o segundo melhor de sempre", é referido na nota.

Pedro Pauleta agradeceu a distinção, expressando a sua gratidão pela homenagem simbólica na terra que o viu nascer.

"É um orgulho enorme ver o meu nome nesta rua, aqui em São Roque, onde cresci e onde tenho as minhas raízes", lê-se ainda na nota.

Os Açores "fazem parte de mim e estarão sempre no meu coração", vincou.

