Em uma breve intervenção, Bolsonaro lamentou não ter a oportunidade de encontrar-me pessoalmente com os líderes dos demais países do BRICS (grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) para tratar de temas de cooperação e lembrou que a última cimeira presencial que reuniu Presidentes do bloco ocorreu em 2019, no Brasil.

"Aquela [cimeira do BRICS no Brasil] foi, por exemplo, a última ocasião em que me reuni pessoalmente com o Presidente Xi Jinping, quando discutimos temas da parceria estratégica global entre nossos dois países, bem como o bom estado de nossas relações bilaterais em diversas vertentes, mais especialmente no âmbito comercial e de investimentos", disse Bolsonaro.

"Esta parceria se tem mostrado essencial para a gestão adequada da pandemia no Brasil, tendo em vista que parcela expressiva das vacinas oferecidas à população brasileira é produzida com insumos originários da China", acrescentou.

A fala de Bolsonaro destoa de declarações anteriores dele para apoiante e 'medias' brasileiros em que costuma fazer críticas à China e já colocou em causa a eficácia da vacina contra a covid-19 da Sinovac, aplicada no Brasil através de uma parceria do laboratório chinês com o Instituto Butantan.

O Presidente brasileiro também elogiou a parceria do Brasil com outros membros do bloco frisando o que classificou como excelente momento das relações com a Índia após uma visita que fez a este país asiático, em 2020.

"Diversos instrumentos assinados durante a viagem estão rendendo frutos, e nossa cooperação tem avançado, em especial nas áreas de ciência e tecnologia, energia e saúde, sobretudo no combate à pandemia de Covid-19. O comércio bilateral tem crescido, em mais um sinal da retomada de nossas economias e do potencial de nossas relações", afirmou Bolsonaro.

Sobre os demais membros do BRICS, o chefe de Estado brasileiro destacou a parceria estratégica com a África do Sul há mais de uma década em temas como defesa, ciência e tecnologia, meio ambiente, comércio e investimentos.

Bolsonaro disse ainda que as relações do Brasil com a Rússia têm "grande envergadura" citando ainda que "para além das relações políticas e da importância da nossa cooperação em ciência e tecnologia, e de nossas trocas comerciais, concentradas no agronegócio, temos interesse em diversificar nossa pauta exportadora, de forma condizente com o desenvolvimento de ambas as economias e para o benefício dos nossos povos".

Nesta décima terceira cimeira do BRICS organizada na índia que tem a Presidência rotativa do bloco, os cinco países membros realizarão discussões sobre a reforma do sistema multilateral, no combate ao terrorismo e no uso de ferramentas digitais e tecnológicas para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável.

A cimeira do BRICS deste ano coincide com o décimo quinto aniversário do nascimento do grupo.

