Presidente do BCE considera que subida do euro é uma "oportunidade" para a Europa

Paris, 18 mai 2025 (Lusa) -- A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considera que a recente subida do euro em relação ao dólar é uma consequência das políticas erráticas do Presidente dos EUA, Donald Trump, e uma "oportunidade" para a Europa.