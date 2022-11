O convite do chefe de Estado de Moçambique para que "os portugueses visitem os destinos turísticos de Moçambique" e "explorem as oportunidades de investir" foi feito em Alcobaça, no distrito de Leiria, durante a inauguração do Montebelo Alcobaça Historic Hotel, um investimento do Grupo Visabeira.

Filipe Nyusi, que com Marcelo Rebelo de Sousa copresidiu à inauguração, manifestou o desejo de que "os portugueses continuem a ser o primeiro navio" do investimento no setor do turismo, definido como prioritário, e que já mereceu investimento português por parte do Grupo Visabeira.

Ao grupo, o Presidente da República moçambicano deixou o repto para que, depois do investimento no hotel hoje inaugurado no Mosteiro de Alcobaça, volte "a investir alternadamente" para que se se siga um novo investimento em Moçambique, país que o Governo pretende tornar "um destino seguro".

Filipe Nyusi discursava na sessão solene de inauguração do Montebelo Alcobaça Historic Hotel, que a partir de hoje vai disponibilizar 91 unidades de alojamento instaladas no Claustro do Rachadouro, no Mosteiro de Alcobaça, alvo de uma obra de recuperação que contou com a assinatura do arquiteto Eduardo Souto Moura.

O hotel representou um investimento de 24,5 milhões de euros do Grupo Visabeira e é o sétimo da cadeia Montebelo Hotels & Resorts em Portugal.

Depois da unidade de Alcobaça, a cadeia Montebelo Hotels & Resorts inaugurará, em janeiro de 2023, um novo hotel em Lisboa, no Chiado. A cadeia detém, ainda, seis hotéis e 'resorts' em território moçambicano.

