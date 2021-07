Presidente de Comissão manda deter ex-diretor da Saúde do Brasil por mentir em depoimento

O presidente da Comissão Parlamentar de inquérito (CPI) da pandemia, Omar Aziz, mandou hoje deter o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde do Brasil Roberto Ferreira Dias sob a acusação de mentir em depoimento.