A informação surgiu após uma reunião entre o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, e o Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

À saída da reunião, questionado sobre o facto de o chefe de Estado cabo-verdiano não ter ainda realizado uma visita de Estado a Portugal, Correia e Silva disse acreditar que a visita ocorrerá "brevemente", mas não adiantou datas, negando que a ausência de visitas se deva a falta de orçamento.

A Presidência da República cabo-verdiana acusou recentemente o Governo de cortes orçamentais que afetam as deslocações do chefe de Estado, acusações refutadas pelo executivo.

José Maria Neves, antigo primeiro-ministro pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, atualmente oposição) de 2001 a 2016, foi eleito em outubro de 2021 Presidente da República e tomou posse no mês seguinte, tendo realizado nas semanas seguintes várias viagens oficiais no arquipélago e ao exterior.

O Presidente cabo-verdiano anunciou no início do mês a sua ausência na cimeira de chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), que se realizou em 04 de junho em Acra, no Gana, alegando razões logísticas e orçamentais.

