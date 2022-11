"O Presidente da República nomeou esta sexta-feira, através do Decreto Presidencial 19/2022, sob proposta do Governo, o senhor Arlindo do Rosário para o cargo de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário da República de Cabo Verde junto da República Popular da China", divulgou a Presidência da República.

A nomeação aconteceu após o adiamento da posse do novo embaixador, que foi anunciada para acontecer hoje, no Salão Nobre do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional.

Pouco mais de seis anos depois, Arlindo do Rosário deixou o Governo cabo-verdiano, levando o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, a fazer um reajuste no executivo, tendo sido substituído por Filomena Gonçalves, que era ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares.

Por sua vez, a ministra de Estado Janine Lélis foi empossada como nova ministra da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, acumulando com a Defesa Nacional e da Coesão Territorial.

Durante a posse das novas ministras, bem como do secretário de Estado Adjunto da Saúde, Evandro Monteiro, o primeiro-ministro disse esperar que o novo embaixador continue a reforçar as relações com aquele país asiático.

"A China é um parceiro muito importante de Cabo Verde, que tem provas dadas a nível da cooperação para o desenvolvimento, é um 'player' mundial importante e nós estamos todos interessados em reforçar esta boa parceria", lançou o repto a Arlindo do Rosário.

Arlindo Nascimento do Rosário, que era deputado nacional, entrou para o Governo da IX Legislatura, em 2016, após as legislativas de março do mesmo ano que deram vitória ao Movimento para a Democracia (MpD), cargo que reassumiu no ano passado, na X Legislatura.

O ex-ministro vai substituir no cargo Tânia Ramualdo, a última embaixadora de Cabo Verde na China, cuja missão de serviço terminou em 30 de dezembro de 2021 e que desde janeiro é Diretora Nacional da Política Externa.

