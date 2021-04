"Nós encontramo-nos a fazer um périplo por alguns países europeus e africanos, temos desafios bastante grandes no imediato e esta é uma visita de partilha, porque tem demonstrado amizade para com Angola, temos com a Guiné-Bissau a CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa] em comum, o continente africano, e portanto é absolutamente natural", afirmou Adalberto Costa Júnior.

O presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) falava após um encontro com o chefe de Estado guineense, Umaro Sissoco Embaló.

"Estou numa movimentação de âmbito político, à procura de apoios para Angola, apoios principalmente ligados ao aprofundamento da democracia", disse.

"Nós temos um processo de democratização que está muito lento, e um país como Angola com todas as suas potencialidades, tem adiado um futuro risonho, e nós temos a proposta de ser a alternância que o país espera por via democrática. Não mais que esta realidade", acrescentou.

Adalberto Costa Júnior que chegou a Bissau proveniente de Portugal revelou que vai estar na Guiné-Bissau cerca de 24 horas e que vai "cumprimentar diferentes representações partidárias" onde tem "muito amigos".

