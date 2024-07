"Anuncio oficialmente a minha candidatura às eleições presidenciais de 06 de outubro para continuar a luta na batalha pela libertação nacional", declarou Kais Saied, num vídeo divulgado pela presidência, citado pela AFP.

O mandato de Saied, que venceu as eleições de 2019, tem estado envolvido em polémica. Em julho de 2021, assumiu plenos poderes, o que a oposição descreveu como um golpe de Estado pela oposição.

Eleito em outubro de 2019, Kais Saied acabou por monopolizar todos os poderes desde o seu golpe de Estado em julho de 2021 quando, após vários meses de bloqueio político, demitiu o primeiro-ministro e congelou o parlamento antes de o dissolver.

O chefe de Estado tunisino conseguiu que uma nova Constituição fosse adotada por referendo no verão de 2022, estabelecendo um novo sistema de duas câmaras com poderes muito limitados, transformando a Tunísia num sistema ultrapresidencialista.

Desde a primavera de 2023, os principais opositores estão presos, nomeadamente o líder do partido conservador islâmico Ennahdha, Rached Ghannouchi, e o presidente do Partido Destourian Livre, Abir Moussi, admirador do herói da independência Habib Bourguiba e Zine El Abidine Ben Ali, deposto em 2011.

Em fevereiro, cerca de vinte opositores e personalidades, descritos como "terroristas" por Saied, foram presos e são "acusados ??de conspirar contra a segurança do Estado".

Várias organizações não-gernamentais, incluindo a Amnistia Internacional, denunciaram "uma caça às bruxas motivada por considerações políticas".

