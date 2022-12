O chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas está acompanhado pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras, e o chefe do Estado-Maior do Exército, general Nunes da Fonseca, de acordo com informação divulgada pelo Palácio de Belém.

Marcelo Rebelo de Sousa chega à base militar de Caracal ao final da manhã, onde receberá honras militares, seguindo-se um encontro restrito com o Presidente da Roménia, Klaus Werner Iohannis.

Após se encontrarem com os militares, estão previstas declarações dos dois chefes de Estado.

Na Roménia, país que faz fronteira com a Ucrânia (nação invadida pela Rússia em 24 de fevereiro), estão 212 militares na 2.ª Força Nacional Destacada, dos três ramos - Marinha, Exército e Força Aérea - ao abrigo da missão da NATO 'Tailored Forward Presence'. Ao abrigo de acordos bilaterais, Portugal tem ainda empenhados na Roménia 20 militares.

O plano das Forças Nacionais Destacadas para 2022 já previa o envio para a Roménia de um contingente de militares no segundo semestre do ano, tal como aconteceu em 2021, contudo, este calendário foi antecipado naquela altura, devido ao contexto de conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

O primeiro-ministro visitou a 1.ª Força Nacional Destacada e salientou que os militares portugueses têm como principal objetivo a manutenção da paz na Europa.

Desde que assumiu a chefia do Estado, em 2016, Marcelo Rebelo de Sousa visitou forças nacionais destacadas em missões militares em Kaunas, Lituânia, e em Málaga, Espanha, em 2017, e depois na República Centro-Africana, em 2018, e no Afeganistão, em 2019.

