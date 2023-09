Marcelo Rebelo de Sousa "procederá no próximo sábado, dia 30 de setembro, conjuntamente como Rei de Espanha Filipe VI, à abertura do III Encontro Luso-Espanhol, sobre "Desafios do Século XXI", organizado pela Fundação D. Luís I e pela Fundação dos Duques de Sória, que terá lugar na Casa das Histórias - Paula Rego, em Cascais", adianta uma nota publicada hoje no site da Presidência.

Segundo a Fundação D. Luís I, a edição deste ano desta iniciativa vai debater temas como governança e a política, a inovação tecnológica e a ciência, a globalização e a glocalização, as `smart cities´ e a segurança, as alterações climáticas e a língua e cultura.

"A Fundação D. Luís I e a Câmara Municipal de Cascais têm organizado, em parceria com a Fundación Duques de Soria, encontros com intelectuais, artistas e cientistas portugueses e espanhóis que, num fim de semana, debatem, no Auditório Maria de Jesus Barroso (Casa das Histórias Paula Rego), temas de particular interesse, entre os quais salientamos a arquitetura, a medicina nas suas múltiplas vertentes, a cultura", refere a fundação no seu site.

